Меган Маркл отправила Кейт Миддлтон скрытое послание — что оно значит

Меган Маркл одеждой подала знак Кейт Миддлтон о желании забыть старые обиды

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отправилась с визитом в одну из детских больниц с целью повышения грамотности. Для выхода она выбрала белый наряд с цветочным принтом, в чем усмотрели тайный знак для тяжелобольной Кейт Миддлтон.

Фото: youtube.com by канал Variety is licensed under public domain

Члены королевской семьи часто использую одежду как способ донести свои мысли или дать ответы на какие-либо вопросы и события. Эксперт Эмбер Граафланд считает, что выбранный наряд Меган Маркл символизирует в первую очередь прощение.

"Герцогиня Сассекская стремится оставить позади события последних нескольких лет и двигаться вперед и восстанавливаться", — цитирует специалиста издание The Mirror.

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