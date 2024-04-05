Меган Маркл отправила Кейт Миддлтон скрытое послание — что оно значит

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отправилась с визитом в одну из детских больниц с целью повышения грамотности. Для выхода она выбрала белый наряд с цветочным принтом, в чем усмотрели тайный знак для тяжелобольной Кейт Миддлтон.
Члены королевской семьи часто использую одежду как способ донести свои мысли или дать ответы на какие-либо вопросы и события. Эксперт Эмбер Граафланд считает, что выбранный наряд Меган Маркл символизирует в первую очередь прощение.
"Герцогиня Сассекская стремится оставить позади события последних нескольких лет и двигаться вперед и восстанавливаться", — цитирует специалиста издание The Mirror.
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