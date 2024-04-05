Девушка Канье Уэста появилась на публике в одном бюстгальтере и колготках на голое тело

Бьянка Цензори пришла на свидание с Канье Уэстом в ажурных колготах и без трусов

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Супруга рэп-исполнителя Канье Уэста Бьянка Цензори отправилась на свидание с мужем в один из ресторанов Лос-Анджелеса в откровенном наряде — крошечном лифе и ажурных долготах без трусиков.

Фото: youtube.com by канал X17onlineVideo is licensed under public domain

Известно, что 46-летний музыкант обожает, когда его супруга выглядит максимально откровенно. При этом его бывшая жена Ким Кардашьян попросила его нынешнюю избранницу подбирать более скромные наряды для встречи с детьми.

Поклонники, которые привыкли к эпатажным выходам семейной пары, назвали Цензоры "кружевной нимфой" за выбранный образ.

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