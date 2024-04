Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон

Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелым недугом, сообщил источник в Букингемском дворце. Благодаря наследникам принцесса Уэльская не опускает руки.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain