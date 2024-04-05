Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон

Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелым недугом, сообщил источник в Букингемском дворце. Благодаря наследникам принцесса Уэльская не опускает руки.
Инсайдер рассказал, что стойкость детей дарят надежду на лучшее.
"Они поддерживают маму своими улыбками, а также стараются веселить её настолько, насколько это возможно", — сообщил источник.
Все свободное время на каникулах дети посвящают матери. Кейт специально подгадала время, когда сообщить о своем диагнозе, чтобы иметь возможность общаться со своими наследниками.
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