Появилось первое фото новорожденной дочери Роберта Паттинсона

Актриса Сьюки Уотерхаус опубликовала в своем блоге первое фото с новорожденным ребенком от голливудского актера Роберта Паттинсона.
Возлюбленная знаменитости предстала на пленочном кадре с малышом на руках. Они скрывают от публики пол и имя ребенка.
"Добро пожаловать в наш мир, ангел", — написала Уотерхаус.
Известно, что роман актеров закрутился в 2018 году. В 2022 году они вместе появились на показе Dior, на котором предстали в качестве пары. В ноябре прошлого года актриса объявила о беременности.
26 марта пару застукали на прогулке в Лос-Анджелесе вместе с ребенком. Они везли бежевую коляску.
Ранее актриса Ирина Безрукова сфотографировалась без одежды.
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