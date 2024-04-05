Появилось первое фото новорожденной дочери Роберта Паттинсона

Возлюбленная Роберта Паттинсона опубликовала первое фото с новорожденным

Актриса Сьюки Уотерхаус опубликовала в своем блоге первое фото с новорожденным ребенком от голливудского актера Роберта Паттинсона.

Фото: instagram.com by Личный канал Сьюки Уотерхаус в Инстаграм is licensed under public domain

Возлюбленная знаменитости предстала на пленочном кадре с малышом на руках. Они скрывают от публики пол и имя ребенка.

"Добро пожаловать в наш мир, ангел", — написала Уотерхаус.

Известно, что роман актеров закрутился в 2018 году. В 2022 году они вместе появились на показе Dior, на котором предстали в качестве пары. В ноябре прошлого года актриса объявила о беременности.

26 марта пару застукали на прогулке в Лос-Анджелесе вместе с ребенком. Они везли бежевую коляску.

Ранее актриса Ирина Безрукова сфотографировалась без одежды.