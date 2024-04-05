58-летняя Ирина Безрукова опубликовала фото без одежды

Российская актриса Ирина Безрукова в своем блоге поделилась откровенными кадрами, на которых предстала обнаженной в купели.
Она призналась, что кадры были сделаны еще в марте, но у нее не было желания ими делиться. Артистка обратилась к жителям Московской области с вопросом о погодных условиях.
Поклонники восхитились ее смелостью из-за обнародования подобных кадров и отметили, что она прекрасно выглядит.
Безрукова рассказала, что решила отказаться от свиданий из-за отсутствия желания. По ее словам, она не страдает от одиночества.
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