58-летняя Ирина Безрукова опубликовала фото без одежды

Актриса Ирина Безрукова сфотографировалась без одежды в купели

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ирина Безрукова в своем блоге поделилась откровенными кадрами, на которых предстала обнаженной в купели.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ирины Безруковой в Инстаграм is licensed under public domain

Она призналась, что кадры были сделаны еще в марте, но у нее не было желания ими делиться. Артистка обратилась к жителям Московской области с вопросом о погодных условиях.

Поклонники восхитились ее смелостью из-за обнародования подобных кадров и отметили, что она прекрасно выглядит.

Безрукова рассказала, что решила отказаться от свиданий из-за отсутствия желания. По ее словам, она не страдает от одиночества.

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