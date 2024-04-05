14-летняяя дочь Юлии Пересильд попробовала себя в качестве модели

Звезда сериала "Слово пацана" Пересильд вышла на подиум в рамках Bosco Fashion Week

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя Анна Пересильд прошлась по подиуму на модном показе. Публикацию с ее фотографиями можно увидеть на странице компании Bosco di Ciliegi.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Сообщается, что молодая актриса и ее звездная мать продефилировали в рамках Bosco Fashion Week в "Государственном универсальном магазине" (ГУМ) в Москве. Они появились на шоу китайской марки Ellassay.

Анна Пересильд вышла на подиум в укороченном коричневом жакете, прямых джинсах с разрезами в нижней части штанин и черных мюлях на каблуках. Юлия Пересильд появилась в белом наряде, состоящем их широких брюк со стрелками, пиджака и блузки.

Анна Пересильд сыграла роль Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Она рассказывала, что ее отец был против съемок, но она смогла его уговорить. При этом Алексей Учитель отмечает, что нашел компромисс с режиссером картины Жорой Крыжовниковым по поводу некоторых жестких сцен.

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