Актер Игорь Ливанов рассказал, как собственными руками построил дом мечты

Актер Игорь Ливанов построил дом мечты в виде корабля

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Игорь Ливанов признался в беседе с "Мослентой", что он и его семья проживают в доме мечты, который выполнен в виде корабля.

Фото: youtube.com by канал Центральное телевидение is licensed under public domain

Ливанов отмечает, что ему удалось построить загородное жилье из дерева. На участке у него есть пруд с рыбами, сад с растениями.

"Люблю проводить время за городом. Здесь я отдыхаю. Тишина, покой, свежий воздух, лес. За городом я готовлюсь к ролям: читаю, изучаю материалы, просто наслаждаюсь жизнью", — поделился актер.

Игорь Ливанов потерял в страшной аварии первую жену и дочь, затем он был женат на актрисе Ирине Безруковой (ее нынешняя фамилия), сын от которой трагически погиб в 25 лет. В настоящее время артист воспитывает двоих детей от супруги Ольги — сыновей Тимофея и Илью.

Ранее актер Алексей Чадов посетил школу сына, в которой учились дети Пугачевой.