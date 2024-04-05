Актер Игорь Ливанов рассказал, как собственными руками построил дом мечты

Российский актер Игорь Ливанов признался в беседе с "Мослентой", что он и его семья проживают в доме мечты, который выполнен в виде корабля.
Ливанов отмечает, что ему удалось построить загородное жилье из дерева. На участке у него есть пруд с рыбами, сад с растениями.
"Люблю проводить время за городом. Здесь я отдыхаю. Тишина, покой, свежий воздух, лес. За городом я готовлюсь к ролям: читаю, изучаю материалы, просто наслаждаюсь жизнью", — поделился актер.
Игорь Ливанов потерял в страшной аварии первую жену и дочь, затем он был женат на актрисе Ирине Безруковой (ее нынешняя фамилия), сын от которой трагически погиб в 25 лет. В настоящее время артист воспитывает двоих детей от супруги Ольги — сыновей Тимофея и Илью.
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