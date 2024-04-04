Надежда Ермакова оправдалась за веселье на траурной церемонии прощания с Либерж Кпадону

40-летняя выпускница проекта "Дом-2" Надежда Ермакова рассказала, почему выглядела такой счастливой на похоронах Либерж Кпадону.
Надежда Ермакова объяснила, что Либерж была позитивным человеком, поэтому её бы порадовал позитивный настрой её друзей на похоронах.
Звезда телестройки отметила, что улыбками приятели Кпадону поддерживали друг друга. Она рассказала, что оказали семье Либерж материальную помощь.
"Это раньше нанимали плакальщиц на похороны за деньги, я предпочитаю спрятаться за улыбку и попытаться подбодрить остальных. Меня не нужно учить, как правильно скорбеть", — написала Ермакова в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что похороны 36-летней звезды "Дома-2" Либерж Кпадону обернулись скандалом.
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