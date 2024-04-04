Надежда Ермакова оправдалась за веселье на траурной церемонии прощания с Либерж Кпадону

Надежда Ермакова объяснила свои улыбки на похоронах Либерж Кпадону

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

40-летняя выпускница проекта "Дом-2" Надежда Ермакова рассказала, почему выглядела такой счастливой на похоронах Либерж Кпадону.

Фото: https://vk.com/id22355616 by ВК-аккаунт Либерж Кпадону is licensed under public domain

Надежда Ермакова объяснила, что Либерж была позитивным человеком, поэтому её бы порадовал позитивный настрой её друзей на похоронах.

Звезда телестройки отметила, что улыбками приятели Кпадону поддерживали друг друга. Она рассказала, что оказали семье Либерж материальную помощь.

"Это раньше нанимали плакальщиц на похороны за деньги, я предпочитаю спрятаться за улыбку и попытаться подбодрить остальных. Меня не нужно учить, как правильно скорбеть", — написала Ермакова в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что похороны 36-летней звезды "Дома-2" Либерж Кпадону обернулись скандалом.