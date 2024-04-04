Меган Маркл совершила запретный поступок во время посещения больницы

Меган Маркл нарушила королевское правило во время визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе

0:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Меган Маркл с радостью позировала на фотографиях во время неожиданного визита в Детскую больницу Лос-Анджелеса, но при этом она нарушила важное королевское правило.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0

Герцогиня Сассекская присоединилась к кампании Make March Matter больницы в прошлом месяце, где она читала книги детям.

Несмотря на радостные моменты с детьми, Меган нарушила правило, запрещающее членам королевской семьи подписывать автографы.