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Меган Маркл совершила запретный поступок во время посещения больницы

Меган Маркл нарушила королевское правило во время визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе

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Шоу-бизнес

Меган Маркл с радостью позировала на фотографиях во время неожиданного визита в Детскую больницу Лос-Анджелеса, но при этом она нарушила важное королевское правило.

Меган Маркл нарушила королевское правило во время визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе
Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0

Герцогиня Сассекская присоединилась к кампании Make March Matter больницы в прошлом месяце, где она читала книги детям.

Несмотря на радостные моменты с детьми, Меган нарушила правило, запрещающее членам королевской семьи подписывать автографы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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