Меган Маркл совершила запретный поступок во время посещения больницы

Меган Маркл с радостью позировала на фотографиях во время неожиданного визита в Детскую больницу Лос-Анджелеса, но при этом она нарушила важное королевское правило.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0