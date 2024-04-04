Меган Маркл совершила запретный поступок во время посещения больницы

Меган Маркл с радостью позировала на фотографиях во время неожиданного визита в Детскую больницу Лос-Анджелеса, но при этом она нарушила важное королевское правило.
Герцогиня Сассекская присоединилась к кампании Make March Matter больницы в прошлом месяце, где она читала книги детям.
Несмотря на радостные моменты с детьми, Меган нарушила правило, запрещающее членам королевской семьи подписывать автографы.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.