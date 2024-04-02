41-летняя Подольская удивила своей внешностью без макияжа

Певица Наталья Подольская в своем блоге предстала перед подписчиками без фильтров и макияжа.
Исполнительница опубликовала видеоролик, на котором запечатлена в пижаме, без укладки и косметики.
Наталья Подольская счастлива в браке с певцом и музыкантом Владимиром Пресняковым, с которым воспитывает двоих сыновей — Артемия и Ивана. Певица не скрывала, что всегда мечтала быть матерью, но долгое время у них с мужем не получалось завести детей. На протяжении 10 лет они старались найти способы зачать ребенка, в итоге Подольская стала мамой впервые в 33 года.
У Владимира Преснякова также есть старший сын Никита от певицы Кристины Орбакайте.
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