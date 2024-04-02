Авербух признался, что приметил Арзамасову еще в 14 лет

Илья Авербух впервые встретил Лизу Арзамасову на катке

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух поделился воспоминаниями о первой встрече с будущей женой, актрисой Лизой Арзамасовой. Тогда ему удалось познакомиться и с будущей тещей.

Фото: youtube.com by канал Александр Добровинский is licensed under public domain

Он рассказал, что увидел Арзамасову, когда ей было 14 лет.

"Вместе с мамой она пришла на каток в Парк культуры, где снимали "Ледниковый период". Там я впервые увидел и Лизу, и ее маму", — поделился Авербух со StarHit.

У супругов 22-летняя разница в возрасте, свой роман они долгое время скрывали, но в 2020 году подтвердили отношения и поженились. В 2021 году они стали родителями, на свет появился их сын Лев.

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