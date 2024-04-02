Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модный эксперт объяснила, какие вещи в вашем гардеробе лишние
Как убрать пигментные пятна: восемь лучших средств
Татьяна Буланова готова воспитывать ребенка от суррогатной матери
Хирург Володченков рассказал о неудачной подтяжке лица у Пугачевой
Дизайнер предупредила, когда шторы неуместны
Как проводить первую подкормку чеснока?
Иосиф Пригожин признался в желании Валерии уйти с эстрады
Пассажирка устроила стриптиз во время полета в Москву и шокировала всех
Вера Брежнева показала весеннюю фотосессию с цветами
Авербух признался, что приметил Арзамасову еще в 14 лет

Илья Авербух впервые встретил Лизу Арзамасову на катке

0:49
Шоу-бизнес

Фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух поделился воспоминаниями о первой встрече с будущей женой, актрисой Лизой Арзамасовой. Тогда ему удалось познакомиться и с будущей тещей.

Илья Авербух впервые встретил Лизу Арзамасову на катке
Фото: youtube.com by канал Александр Добровинский is licensed under public domain

Он рассказал, что увидел Арзамасову, когда ей было 14 лет.

"Вместе с мамой она пришла на каток в Парк культуры, где снимали "Ледниковый период". Там я впервые увидел и Лизу, и ее маму", — поделился Авербух со StarHit.

У супругов 22-летняя разница в возрасте, свой роман они долгое время скрывали, но в 2020 году подтвердили отношения и поженились. В 2021 году они стали родителями, на свет появился их сын Лев.

Ранее Вера Брежнева показала редкие фото со старшей дочерью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Последние материалы
Хирург Володченков рассказал о неудачной подтяжке лица у Пугачевой
Дизайнер предупредила, когда шторы неуместны
Как проводить первую подкормку чеснока?
Иосиф Пригожин признался в желании Валерии уйти с эстрады
Пассажирка устроила стриптиз во время полета в Москву и шокировала всех
Вера Брежнева показала весеннюю фотосессию с цветами
Певица Наталья Подольская показала лицо без фильтров и макияжа
Запеканка с беконом, колбасой и бататом: как приготовить на завтрак
В Московском планетарии рассказали о ретроградном Меркурии
Илья Авербух впервые встретил Лизу Арзамасову на катке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников