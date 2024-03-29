Елена Степаненко получила знатное наследство после развода

Как после развода с Петросяном Елена Степаненко обогатилась недвижимостью в Сочи

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После развода с Евгением Петросяном, Елена Степаненко продолжала борьбу за право на совместно нажитое имущество. В 2022 году стало известно, что активы юмористки пополнились двумя квартирами в центре Сочи.

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Одна из них оказалась наследством от подруги Степаненко, однако родственники покойной возражают и пытаются оспорить завещание в суде.

Наталья Магола, оставившая наследство, умерла через два года после составления завещания, и ее родственники считают завещание недействительным.