74-летняя Надежда Бабкина удивила поклонников своей внешностью

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Надежда Бабкина впервые за долгое время появилась на публике в ярком образе

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Шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина появилась на церемонии вручения государственных наград в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Поклонники признались, что не узнали знаменитость после ее долгого отсутствия на публике.

Надежда Бабкина впервые за долгое время появилась на публике в ярком образе
Фото: Телеграм by Личный аккаунт Надежды Бабкиной в Телеграм is licensed under public domain

Надежда Бабкина выбрала для выхода строгий брючный костюм с темно-синим жакетом. Она дополнила образ массивными золотыми украшениями.

По мнению интернет-пользователей, лицо звезды после пластической операции выглядит "натянутым". Они считают, что певица сама себя изуродовала и лишила индивидуальности.

Надежда Бабкина не скрывает, что использует различные методы для поддержания молодости лица, например, круговую подтяжку.

Ранее Сергей Соседов заявил, что не будет слушать новую песню Аллы Пугачевой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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