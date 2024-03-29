74-летняя Надежда Бабкина удивила поклонников своей внешностью

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина появилась на церемонии вручения государственных наград в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Поклонники признались, что не узнали знаменитость после ее долгого отсутствия на публике.
Надежда Бабкина выбрала для выхода строгий брючный костюм с темно-синим жакетом. Она дополнила образ массивными золотыми украшениями.
По мнению интернет-пользователей, лицо звезды после пластической операции выглядит "натянутым". Они считают, что певица сама себя изуродовала и лишила индивидуальности.
Надежда Бабкина не скрывает, что использует различные методы для поддержания молодости лица, например, круговую подтяжку.
Ранее Сергей Соседов заявил, что не будет слушать новую песню Аллы Пугачевой.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".