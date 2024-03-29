74-летняя Надежда Бабкина удивила поклонников своей внешностью

Надежда Бабкина впервые за долгое время появилась на публике в ярком образе

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина появилась на церемонии вручения государственных наград в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Поклонники признались, что не узнали знаменитость после ее долгого отсутствия на публике.

Фото: Телеграм by Личный аккаунт Надежды Бабкиной в Телеграм is licensed under public domain

Надежда Бабкина выбрала для выхода строгий брючный костюм с темно-синим жакетом. Она дополнила образ массивными золотыми украшениями.

По мнению интернет-пользователей, лицо звезды после пластической операции выглядит "натянутым". Они считают, что певица сама себя изуродовала и лишила индивидуальности.

Надежда Бабкина не скрывает, что использует различные методы для поддержания молодости лица, например, круговую подтяжку.

Ранее Сергей Соседов заявил, что не будет слушать новую песню Аллы Пугачевой.