"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой

Сергей Соседов отказался слушать новую песню Аллы Пугачевой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "АиФ" признался, что принципиально не стал слушать новую песню уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Он отметил, что не собирается это делать даже по просьбам многочисленных СМИ прокомментировать творчество артистки.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Соседов уверен, что даже отрицательные комментарии "льют воду на мельницу недостойной женщины".

Он отметил, что в сложившейся ситуации считает правильным игнорировать "любые взбрыки" советской исполнительницы, которую назвал Пугалкиной (такое прозвище артистка получила в Сети при соединении двух фамилий — ее и мужа, юмориста Максима Галкина*, признанного иноагентом).

Алла Пугачева записала свежую композицию под названием "Береги" вместе с малоизвестным певцом Женей Моисеевым, проживающим в США. Песня носит лирический характер и рассказывает о расставании женщины с возлюбленным.

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