"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "АиФ" признался, что принципиально не стал слушать новую песню уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Он отметил, что не собирается это делать даже по просьбам многочисленных СМИ прокомментировать творчество артистки.
Соседов уверен, что даже отрицательные комментарии "льют воду на мельницу недостойной женщины".
Он отметил, что в сложившейся ситуации считает правильным игнорировать "любые взбрыки" советской исполнительницы, которую назвал Пугалкиной (такое прозвище артистка получила в Сети при соединении двух фамилий — ее и мужа, юмориста Максима Галкина*, признанного иноагентом).
Алла Пугачева записала свежую композицию под названием "Береги" вместе с малоизвестным певцом Женей Моисеевым, проживающим в США. Песня носит лирический характер и рассказывает о расставании женщины с возлюбленным.
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