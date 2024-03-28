"Гуф умер": сестра рэпера прокомментировала сообщения о смерти исполнителя

Сестра Гуфа прокомментировала новость о том, что якобы она убила брата

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сестра рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Ольга Долматова в беседе с Super заявила, что в полицию от имени ее бывшего мужа позвонили злоумышленники и в очередной раз заявили, что она якобы убила брата.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

По данным Telegram-канала Mash, в правоохранительные органы поступил звонок от бывшего супруга сестры Гуфа с сообщением об убийстве рэпера. На предполагаемом месте преступления была обнаружена женщина, которая заявила, что уже два года проживает в квартире.

Ольга Долматова пояснила, что произошедшее — проделки психически нездоровых людей, которые не в первый раз звонят в полицию с такими заявлениями.

"Звонят и заявляют, что я убила брата. Мне приходится давать объяснения в полиции каждый раз. Это уже не первый раз, к сожалению", — объяснила она.

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