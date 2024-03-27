Актриса Равшана Куркова показала очаровательную дочку

Актриса Равшана Куркова похвасталась красивой годовалой дочкой: вся в маму

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда фильма "Влюблённые женщины" Равшана Куркова трогательно поздравила дочку с первым днём рождения.

Фото: Инстаграм Равшаны Курковой

43-летняя Равшана Куркова опубликовала в Инстаграм* снимки с очаровательной дочкой по имени Самира. Девочке исполнился 1 годик.

Актриса подобрала для наследницы забавные эпитеты — непоседа, хулиганка, болтушка, фанатка всех собак, кокетка и хохотушка.

"Самирка — ты радость наша безграничная, расти счастливой, здоровой и такой же любознательной", — написала под снимками звезда театра и кино.

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