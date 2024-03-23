Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий

Стас Пьеха показал фото с новорождённым сыном: ты особенный для меня

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.

Фото: Инстаграм Стаса Пьехи

Пьеха обратился к сыну Петру в честь его десятилетия. Артист вспомнил, как впервые увидел наследника в марте 2014 года.

"Я с волнением и теплом, наблюдал за тобой, таким крохотным и постоянно спящим. Помню, как зайдя в комнату к младенцам — я сразу пошёл к тебе, не раздумывая, т. к. ты был особенный для меня!" — написал Стас в своём Инстаграм* под фото, на котором он держит новорождённого сына на руках.

Певец отметил, что его Пётр стал ярким, умным и непокорным. Он считает, что непростой характер сын унаследовал у него.

"Расти самым сильным, самым умным и самым добрым мужчиной!" — пожелал наследнику артист.

Ранее сообщалось, какое имя Евгений Петросян и Татьяна Брухунова выбрали для новорождённой дочки.

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