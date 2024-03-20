Появились подробности подробности второго ребенка у Петросяна и Брухуновой: редкое и красивое имя

Юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова могли назвать дочь Матильдой. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездная пыль".
Сообщается, что такой информацией поделилась одна из подписчиц канала. Татьяна Брухунова известна своей любовью к театрам и частыми посещениями культурных учреждений. Так, возможно, она вдохновилась оперой "Иоланта" Петра Чайковского при выборе имени для наследницы.
Стоит отметить, что сами супруги пока имени девочки не раскрывают.
Татьяна Брухунова сообщила о пополнении в семье в свой день рождения — она выложила семейным снимок, на котором запечатлена в компании мужа, четырехлетнего сына Вагана и маленькой девочки. При этом женщина опровергает, что они обращались к услугам суррогатной матери.
Ранее певица Женя Малахова сообщила о второй беременности.
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