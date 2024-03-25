В "Крокусе" на втором этаже был музей Муслима Магомаева. Его концертные костюмы, награды, медали сгорели до тла

Вещи Муслима Магомаева в музее при "Крокусе" уничтожены в результате теракта

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Вещи народного артиста СССР, советского эстрадного оперного певца Муслима Магомаева полностью сгорели в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Фото: youtube.com by канал Москва - Баку is licensed under public domain

Концертный зал имени артиста в 2009 году открыли его друзья, бизнесмен Араз Агаларов и его сын, музыкант Эмин Агаларов. На территории здания был расположен музей оперного певца, в котором были представлены его вещи или связанные с ним — парадные костюмы, награды, медали.

Известно, что все, находившееся в музее, который курировал Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, сгорело из-за пожара, устроенного террористами.

Недавно владелец "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов сообщил, что намерен восстановить уничтоженный концертный зал в память о тех, кто невинно погиб в его стенах.

Ранее появилось видео последней репетиции "Пикника" перед терактом в "Крокусе".