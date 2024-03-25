Появилось видео из "Крокуса" за час до теракта

Опубликовано видео репетиции группы "Пикник" за час до теракта в "Крокусе"

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Опубликованы кадры репетиции рок-музыкантов группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле", где 22 марта произошел теракт. Видео поделился Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал Пикник is licensed under public domain

Участники коллектива проверили звук и провели последние репетиционные мероприятия перед концертом. Репетиция состоялась в 17:00, затем музыканты отправились в гримерку, откуда и услышали первые выстрелы. Им удалось спастись, выбежав через эвакуационные выходы.

Участники группы "Пикник" выступили с соболезнованиями семьям погибших и открыли сбор средств в помощь пострадавшим и родственникам жертв.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером, 22 марта. Четверо вооруженных мужчин ворвались в концертный зал и открыли огонь по беззащитным зрителям, также они подожгли здание. Впоследствии всех террористов удалось поймать при попытке пересечь границу с Украиной.

Трое из четверых задержанный признали свою вину, у них есть жены и дети. Самый молодой из подозреваемых в теракте на суде говорил что-то невнятное.

Ранее стало известно, когда выйдут в эфир перенесенные развлекательные программы.