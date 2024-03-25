Появилось видео из "Крокуса" за час до теракта

Опубликованы кадры репетиции рок-музыкантов группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле", где 22 марта произошел теракт. Видео поделился Telegram-канал Mash.
Участники коллектива проверили звук и провели последние репетиционные мероприятия перед концертом. Репетиция состоялась в 17:00, затем музыканты отправились в гримерку, откуда и услышали первые выстрелы. Им удалось спастись, выбежав через эвакуационные выходы.
Участники группы "Пикник" выступили с соболезнованиями семьям погибших и открыли сбор средств в помощь пострадавшим и родственникам жертв.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером, 22 марта. Четверо вооруженных мужчин ворвались в концертный зал и открыли огонь по беззащитным зрителям, также они подожгли здание. Впоследствии всех террористов удалось поймать при попытке пересечь границу с Украиной.
Трое из четверых задержанный признали свою вину, у них есть жены и дети. Самый молодой из подозреваемых в теракте на суде говорил что-то невнятное.
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