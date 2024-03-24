Ольга Бузова в слезах, а Сергей Лазарев призывает помолиться и возложить цветы

В день общенационального траура после теракта в Crocus City Hall Ольга Бузова и Сергей Лазарев выразили свои глубокие соболезнования и поддержку пострадавшим и их семьям.
Ольга Бузова призналась в слезах и призвала к солидарности с теми, кто страдает от последствий трагедии. Она также выразила благодарность всем, кто оказывает помощь и поддержку пострадавшим.
Сергей Лазарев посетил место стихийного мемориала и подчеркнул важность единства и помощи в такие трудные времена. Оба артиста призывают к молитве и возложению цветов в память о погибших.
Под сиренью отлично растут эти растения.