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Ольга Бузова в слезах, а Сергей Лазарев призывает помолиться и возложить цветы

Ольга Бузова и Сергей Лазарев выражают соболезнования и призывают к единству в день общенационального траура

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Шоу-бизнес

В день общенационального траура после теракта в Crocus City Hall Ольга Бузова и Сергей Лазарев выразили свои глубокие соболезнования и поддержку пострадавшим и их семьям.

Ольга Бузова и Сергей Лазарев выражают соболезнования и призывают к единству в день общенационального траура
Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Ольга Бузова призналась в слезах и призвала к солидарности с теми, кто страдает от последствий трагедии. Она также выразила благодарность всем, кто оказывает помощь и поддержку пострадавшим.

Сергей Лазарев посетил место стихийного мемориала и подчеркнул важность единства и помощи в такие трудные времена. Оба артиста призывают к молитве и возложению цветов в память о погибших.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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