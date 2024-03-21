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Виктория Боня рассказала, что бывший парень Руслан Гасанов угрожал облить её кислотой

Виктория Боня рассказала об угрозах со стороны бывшего бойфренда

Шоу-бизнес

Виктория Боня пожаловалась на агрессию бывшего возлюбленного.

Виктория Боня рассказала об угрозах со стороны бывшего бойфренда
Фото: Инстаграм Виктории Бони

"Звезда "Дома-2" рассказала, что бывший бойфренд угрожал ей после расставания. Боня объяснила, что разрыв отношений с Русланом Гасановым не был мирным.

Она заявила, что экс-возлюбленный угрожал облить её кислотой.

"Я устала бояться и говорю: "давай, убей", — поделилась воспоминаниями Виктория в подкасте "Диалог в самим собой".

Боня объяснила, что сейчас ей никто не угрожает. Весь негатив остался в прошлом.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня в пикантном образе обратилась к бывшему возлюбленному.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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