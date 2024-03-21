Виктория Боня рассказала, что бывший парень Руслан Гасанов угрожал облить её кислотой

Виктория Боня пожаловалась на агрессию бывшего возлюбленного.
"Звезда "Дома-2" рассказала, что бывший бойфренд угрожал ей после расставания. Боня объяснила, что разрыв отношений с Русланом Гасановым не был мирным.
Она заявила, что экс-возлюбленный угрожал облить её кислотой.
"Я устала бояться и говорю: "давай, убей", — поделилась воспоминаниями Виктория в подкасте "Диалог в самим собой".
Боня объяснила, что сейчас ей никто не угрожает. Весь негатив остался в прошлом.
Ранее сообщалось, что Виктория Боня в пикантном образе обратилась к бывшему возлюбленному.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.