Новый поворот: ЛДПР отказывается от Кологривого из-за дебоша. Кто сыграет Жириновского в фильме о нём?

После скандала в новосибирском баре ЛДПР высказала сомнения в утверждении Никиты Кологривого на роль Владимира Жириновского в планируемом фильме-байопике "Жириновский: Взлёт".

Фото: youtube.com by Никита Кологривый is licensed under public domain