Новый поворот: ЛДПР отказывается от Кологривого из-за дебоша. Кто сыграет Жириновского в фильме о нём?

ЛДПР сомневается в утверждении Кологривого на роль Жириновского после скандала в баре

После скандала в новосибирском баре ЛДПР высказала сомнения в утверждении Никиты Кологривого на роль Владимира Жириновского в планируемом фильме-байопике "Жириновский: Взлёт".

Фото: youtube.com by Никита Кологривый is licensed under public domain

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что Никита теряет шансы на победу в кастинге из-за своих "пьяных актёрских выходок", которые, по его мнению, не соответствуют образу основателя ЛДПР.

Нилов подчеркнул, что фильм о Жириновском должен быть серьёзным и глубоким, а актеры должны быть соответствующими образу политика.