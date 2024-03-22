Новый поворот: ЛДПР отказывается от Кологривого из-за дебоша. Кто сыграет Жириновского в фильме о нём?

После скандала в новосибирском баре ЛДПР высказала сомнения в утверждении Никиты Кологривого на роль Владимира Жириновского в планируемом фильме-байопике "Жириновский: Взлёт".
Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что Никита теряет шансы на победу в кастинге из-за своих "пьяных актёрских выходок", которые, по его мнению, не соответствуют образу основателя ЛДПР.
Нилов подчеркнул, что фильм о Жириновском должен быть серьёзным и глубоким, а актеры должны быть соответствующими образу политика.
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.