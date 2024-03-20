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"Раньше ему это запрещали": педагог Кологривого описал его скандальный поступок

Педагог Никиты Кологривого описал актера как большого ребенка

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Шоу-бизнес

Актер Никита Кологривый был задержан полицией после инцидента в ресторане Новосибирска, где он атаковал официантку и схватился за драку с другими посетителями.

Педагог Никиты Кологривого описал актера как большого ребенка
Фото: youtube.com by Никита Кологривый is licensed under public domain

Педагог актера, Владимир Зуев, описал Кологривого как большого ребенка, который делает то, что ему когда-то запрещали. Зуев отметил, что в студенчестве он поддерживал хорошие отношения с Кологривым и относился к нему по-отечески.

Он также подчеркнул, что если актер кого-то обидел, то наказание заслужено, но в целом Кологривый представляет собой "большого ребенка", который делает то, что хочет.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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