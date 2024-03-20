"Раньше ему это запрещали": педагог Кологривого описал его скандальный поступок

Педагог Никиты Кологривого описал актера как большого ребенка

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Никита Кологривый был задержан полицией после инцидента в ресторане Новосибирска, где он атаковал официантку и схватился за драку с другими посетителями.

Фото: youtube.com by Никита Кологривый is licensed under public domain

Педагог актера, Владимир Зуев, описал Кологривого как большого ребенка, который делает то, что ему когда-то запрещали. Зуев отметил, что в студенчестве он поддерживал хорошие отношения с Кологривым и относился к нему по-отечески.

Он также подчеркнул, что если актер кого-то обидел, то наказание заслужено, но в целом Кологривый представляет собой "большого ребенка", который делает то, что хочет.