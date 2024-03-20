Муж блогера Лерчек высказал свою точку зрения на их развод с женой

Муж блогера Лерчек обратился к подписчикам после новости об их разводе

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруг Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, Артём попросил поклонников не вмешиваться в дела их семьи.

Фото: Инстаграм блогера Лерчек

Муж Лерчек обратился к подписчикам вслед за супругой. Фолловеры, с его точки зрения, проявляют чрезмерный интерес к их личной жизни.

Артём заявил, что не будет раскрывать подробности его взаимоотношений с женой.

"Все, что было, все, что есть, останется внутри нашей семьи. Так что, пожалуйста, не пишите ни Лере, ни мне. Дайте нам спокойно пожить", — сказал Чекалин в социальных сетях.

Ранее блогер Лерчек покомментировала своё решение развестись с мужем после 12 лет брака. Блогеры воспитывают троих детей. Проблемы в отношениях звёздной пары начались после судебного разбирательства о неуплате налогов.