Муж блогера Лерчек высказал свою точку зрения на их развод с женой

Супруг Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, Артём попросил поклонников не вмешиваться в дела их семьи.
Муж Лерчек обратился к подписчикам вслед за супругой. Фолловеры, с его точки зрения, проявляют чрезмерный интерес к их личной жизни.
Артём заявил, что не будет раскрывать подробности его взаимоотношений с женой.
"Все, что было, все, что есть, останется внутри нашей семьи. Так что, пожалуйста, не пишите ни Лере, ни мне. Дайте нам спокойно пожить", — сказал Чекалин в социальных сетях.
Ранее блогер Лерчек покомментировала своё решение развестись с мужем после 12 лет брака. Блогеры воспитывают троих детей. Проблемы в отношениях звёздной пары начались после судебного разбирательства о неуплате налогов.
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