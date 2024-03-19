"У меня был сын, а теперь его нет": мать Василия Уткина узнала о его смерти не из первоисточника

Мать известного спортивного комментатора Василия Уткина узнала о его кончине из сообщений СМИ. Об этом она рассказала телеграм-каналу Shot.
Наталья Игоревна, 79-летняя женщина, заявила, что до сих пор не может поверить в произошедшее: "Я жила, у меня был сын, а теперь его нет".
Василий Уткин скончался сегодня вечером в возрасте 52 лет. Предварительная причина его смерти — тромбоэмболия легочной артерии. Эта трагическая новость вызвала глубокое потрясение у многих его поклонников и коллег.
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