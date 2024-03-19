"У меня был сын, а теперь его нет": мать Василия Уткина узнала о его смерти не из первоисточника

Мать Василия Уткина узнала о его кончине из СМИ

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать известного спортивного комментатора Василия Уткина узнала о его кончине из сообщений СМИ. Об этом она рассказала телеграм-каналу Shot.

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Наталья Игоревна, 79-летняя женщина, заявила, что до сих пор не может поверить в произошедшее: "Я жила, у меня был сын, а теперь его нет".

Василий Уткин скончался сегодня вечером в возрасте 52 лет. Предварительная причина его смерти — тромбоэмболия легочной артерии. Эта трагическая новость вызвала глубокое потрясение у многих его поклонников и коллег.