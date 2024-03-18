Филипп Киркоров засветился на видео без парика: чисто одуванчик

В Сети появилось видео с Киркоровым без парика

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал свою настоящую шевелюру без парика.

Фото: Инстаграм Киркорова

В Сети распространилось видео, на котором король российской эстрады спускается по ступенькам, присоединяясь к чисто мужской компании.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что причёска народного артиста России отличается от той, с которой он выходит на публику.

В шоу "Маска" Киркоров предстаёт с чёрными как смоль волосами. В неформальной обстановке на голове артиста красуется седая шевелюра, похожая на одуванчик.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров привёл отца на избирательный участок.