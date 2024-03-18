Филипп Киркоров засветился на видео без парика: чисто одуванчик

Филипп Киркоров показал свою настоящую шевелюру без парика.
В Сети распространилось видео, на котором король российской эстрады спускается по ступенькам, присоединяясь к чисто мужской компании.
Интернет-пользователи обратили внимание на то, что причёска народного артиста России отличается от той, с которой он выходит на публику.
В шоу "Маска" Киркоров предстаёт с чёрными как смоль волосами. В неформальной обстановке на голове артиста красуется седая шевелюра, похожая на одуванчик.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров привёл отца на избирательный участок.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.