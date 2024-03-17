Рудковская и Плющенко готовятся к рождению дочери

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко заявили, что планируют снова стать родителями — они хотят родить дочь. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".
Знаменитости не стали скрывать, что хотят завести еще одного ребенка, желательно, девочку. Для будущей малышки имя они пока еще не придумали.
Плющенко и Рудковская зарегистрировали брак в 2009 году. Их первенец Александр появился на свет в 2013 году, а младший сын Арсений — в 2020 году.
В 2020 году у супругов могла родиться дочь, так как суррогатной матери подсадили два эмбриона — но девочка не прижилась, поэтому женщина выносила лишь мальчика. Врачи объяснили случившееся тем, что "девочки слабые, а мальчики сильные".
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