Рудковская и Плющенко готовятся к рождению дочери

Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют родить дочь

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко заявили, что планируют снова стать родителями — они хотят родить дочь. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Знаменитости не стали скрывать, что хотят завести еще одного ребенка, желательно, девочку. Для будущей малышки имя они пока еще не придумали.

Плющенко и Рудковская зарегистрировали брак в 2009 году. Их первенец Александр появился на свет в 2013 году, а младший сын Арсений — в 2020 году.

В 2020 году у супругов могла родиться дочь, так как суррогатной матери подсадили два эмбриона — но девочка не прижилась, поэтому женщина выносила лишь мальчика. Врачи объяснили случившееся тем, что "девочки слабые, а мальчики сильные".

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