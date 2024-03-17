Бородина рассказала о своих отношениях с Жанной Фриске

Ксения Бородина призналась, что не была знакома с Жанной Фриске

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Бородина в своем блоге призналась, что не была знакома с певицей Жанной Фриске, но знает о ней по рассказам от подруги, артистки Ольги Орловой.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Бородина заявила, что когда-то артистка гостила у ее отчима на Капри.

"Но я помню, как писала пост поддержки, как мне было жаль, что человек болел, а ее фото по всему интернету распространили. Как стали обсуждать ее болезнь, пиариться на ее имени", — поделилась телеведущая.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в результате онкологии головного мозга. У нее остался сын Платон, которого воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Известно, что родитель не дает своему наследнику общаться с бабушкой и дедушкой по материнской линии.

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