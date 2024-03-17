Яна Поплавская рассказала о важном событии в семье

Российская актриса Яна Поплавская в своем блоге рассказала, что крестила свою внучку Аглаю-Аглаиду.
Она опубликовала кадры с крещения и призналась, что это был светлый чудесный день.
"Теперь наша девочка с Богом и ангелом-хранителем и с крестными родителями. Пусть будет счастлива и здорова!" — рассказала артистка.
Яна Поплавская была замужем дважды. Ее первым супругом стал режиссер Сергей Гинзбург, в браке с которым родились двое сыновей — Клим и Никита. В 2011 году семейная пара разошлась.
Клим Поплавский в 2020 году женился на Евгении Остряковой, которая подарила ему сына Илария и дочь Аглаю.
Ранее Яна Чурикова рассказала, почему не ведет "Новую Фабрику звезд".
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.