Яна Поплавская рассказала о важном событии в семье

Актриса Яна Поплавская крестила внучку

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Российская актриса Яна Поплавская в своем блоге рассказала, что крестила свою внучку Аглаю-Аглаиду.

Фото: youtube.com by канал RTVI Развлечения is licensed under public domain

Она опубликовала кадры с крещения и призналась, что это был светлый чудесный день.

"Теперь наша девочка с Богом и ангелом-хранителем и с крестными родителями. Пусть будет счастлива и здорова!" — рассказала артистка.

Яна Поплавская была замужем дважды. Ее первым супругом стал режиссер Сергей Гинзбург, в браке с которым родились двое сыновей — Клим и Никита. В 2011 году семейная пара разошлась.

Клим Поплавский в 2020 году женился на Евгении Остряковой, которая подарила ему сына Илария и дочь Аглаю.

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