Регина Тодоренко призналась, что не хотела рожать из-за фанатов

Регина Тодоренко боялась рожать и показывать детей в соцсетях из-за аудитории

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко в беседе с журналом ОК! призналась, что боялась рожать и рассказывать о материнстве из-за потери аудитории.

Фото: youtube.com by канал Регина Тодоренко is licensed under public domain

Артистка призналась, что в то время ее фанатами были молодые девушка в возрасте от 15 до 17 лет, которым не интересны вопросы родительства. Тодоренко переживала, что перестанет быть востребованной у своей аудитории.

"Я перестала быть им интересной, но зато у меня появился совершенно другой зритель — осознанные, мудрые женщины, которым 25-35 лет. Потихоньку я начала транслировать, что совсем по-другому себя чувствую", — поделилась телеведущая.

Регина Тодоренко воспитывает двоих детей в браке с музыкантом Владом Топаловым. У супругов подрастают сын Михаил и сын Мирослав.

Она отметила, что уже не может себе позволить быть безудержной, как во время программы "Орел и решка", так как у нее появилась колоссальная ответственность.

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