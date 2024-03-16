Похоронившая сына Ирина Безрукова поделилась редким фото с ним

Российская актриса Ирина Безрукова в своем блоге поделилась редкими фотографиями с единственным сыном Андреем незадолго до его смерти. Вместе с наследником артистка отдыхала во Вьетнаме, где пообещала ему вернуть в свою жизнь любовь и радость.
Единственный сын Ирины Безруковой, рожденный в браке с актером Игорем Ливановым, скончался в результате несчастного случая — он умер, поскользнувшись в ванной и ударившись виском.
Своим поклонникам кинозвезда рассказала, что на отдыхе во Вьетнаме они с сыном много говорили о философии, тайнах человеческого тела и мозга, а также о религиях и возможностях реинкарнации.
"Не могу сказать, что нахожусь в конечной точке принятия, я до сих пор учусь жить эту жизнь заново. Андрюша от всей души хотел, чтобы я вернула в свою жизнь любовь и радость. И я очень стараюсь по сей день следовать его такой искренней просьбе", — поделилась Безрукова.
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