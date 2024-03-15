Вайкуле, Стриженова, Олешко и другие звёзды высказались о смерти Александра Ширвиндта

Звёзды с ужасом отреагировали на кончину Александра Ширвиндта

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитости со скорбью комментируют кончину Александра Ширвиндта.

Фото: Инстаграм Екатерины Стриженовой

Смерть 89-летнего народного артиста РСФСР потрясла тех, кто был лично знаком с маститым актёром. В социальных сетях звёзд появились десятки траурных комментариев со словами соболезнования.

"Блогадарна судьбе за знакомство с великим Артистом и прекрасным Человеком", — написала Лайма Вайкуле в Инстаграм*. "Вот и всё, ещё в 14.30 была надежда. Даже на то, что 3 апреля сыграем наш спектакль вместе", — высказался актёр Александр Олешко. "Нет, не хочу таких новостей", — написала Екатерина Стриженова в своём микроблоге.

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