Вайкуле, Стриженова, Олешко и другие звёзды высказались о смерти Александра Ширвиндта

Знаменитости со скорбью комментируют кончину Александра Ширвиндта.
Смерть 89-летнего народного артиста РСФСР потрясла тех, кто был лично знаком с маститым актёром. В социальных сетях звёзд появились десятки траурных комментариев со словами соболезнования.
"Блогадарна судьбе за знакомство с великим Артистом и прекрасным Человеком", — написала Лайма Вайкуле в Инстаграм*.
"Вот и всё, ещё в 14.30 была надежда. Даже на то, что 3 апреля сыграем наш спектакль вместе", — высказался актёр Александр Олешко.
"Нет, не хочу таких новостей", — написала Екатерина Стриженова в своём микроблоге.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Удобрение этим средством укрепит рассаду.