Странной пропаже Кейт Миддлтон нашлось объяснение

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что принцесса сильно расстроилась из-за скандала с семейной фотографией. Об этом пишет The Mirror.
Жена принца Уильяма сильно расстроилась, так как хотела просто поделиться "невинной фотографией", которая в итоге оказала негативное влияние на всю королевскую семью.
10 марта Кейт Миддлтон опубликовала в соцсетях снимок, на котором запечатлена в компании своих детей: 10-летнего принца Джорджа, восьмилетней принцессы Шарлотты и пятилетнего принца Луи. Таким образом принцесса хотела поздравить все с Днем матери, однако поклонники обратили внимание на использование фотошопа.
Впоследствии мировые СМИ отозвали снимок, а в Сети появились теории заговора о местонахождении принцессы. Сама супруга принца Уильяма вышла на связь и принесла извинения за ретушь фотографии.
В январе текущего года Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Как сообщают представители королевской семьи, хирургическое вмешательство было запланированным.
Ранее Светлана Лобода опубликовала снимок с матерью.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.