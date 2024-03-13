Странной пропаже Кейт Миддлтон нашлось объяснение

Принцесса Кейт Миддлтон находится в упадническом настроении из-за скандала

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что принцесса сильно расстроилась из-за скандала с семейной фотографией. Об этом пишет The Mirror.

Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.

Жена принца Уильяма сильно расстроилась, так как хотела просто поделиться "невинной фотографией", которая в итоге оказала негативное влияние на всю королевскую семью.

10 марта Кейт Миддлтон опубликовала в соцсетях снимок, на котором запечатлена в компании своих детей: 10-летнего принца Джорджа, восьмилетней принцессы Шарлотты и пятилетнего принца Луи. Таким образом принцесса хотела поздравить все с Днем матери, однако поклонники обратили внимание на использование фотошопа.

Впоследствии мировые СМИ отозвали снимок, а в Сети появились теории заговора о местонахождении принцессы. Сама супруга принца Уильяма вышла на связь и принесла извинения за ретушь фотографии.

В январе текущего года Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Как сообщают представители королевской семьи, хирургическое вмешательство было запланированным.

Ранее Светлана Лобода опубликовала снимок с матерью.