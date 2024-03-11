Звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов пытался вступить в драку подростками в подземке

Звезда шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов агрессивно повёл себя, вступив в конфликт с подростками.
Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, на которых похожий на Дмитрия Соколова человек угрожающе наступает на молодого парня.
Приятель Соколова говорит, что парни сами спровоцировали комика на конфликт ради хайпа. Те же пожаловались на то, что Соколов их ударил.
Инцидент произошёл в подземке Екатеринбурга, где юморист якобы отдыхал с друзьями и девушками.
Менеджер Дмитрия Соколова Влад утверждает, что на видео вовсе не артист, а какой-то другой похожий на него человек.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.