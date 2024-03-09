Вера Брежнева поделилась редкими кадрами с подросшими дочерьми

Украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева в своем блоге показала редкие фото с дочерьми Соней и Сарой Киперман.
Обе наследницы предстали на снимке в белых свитерах. Они нежно обнимались на снимке, при этом их волосы собрали в низкие хвостики и обвязали черными бантами.
Старшую наследницу Соню Брежнева родила в 2001 году от бывшего возлюбленного Виталия Войченко, с которым позднее рассталась. Дочь носит фамилию отчима, бизнесмена Михаила Кипермана, с которым нашла общий язык. Она отказалась менять фамилию даже после их развода с матерью.
От Кипермана Брежнева родила дочь Сару — недавно она поделилась фотографией с отцом и призналась ему в любви.
С 2015 года певица была замужем за продюсером Константином Меладзе — вместе они прожили восемь лет, общих детей у них нет. Развод в прошлом году подтвердила сама артистка.
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