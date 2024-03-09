"Хочу забыть ее": Никоненко рассказал почему народ никогда не простит Пугачеву

Сергей Никоненко о провокациях Аллы Пугачевой: "Я ее презираю"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко в беседе с журналом Woman заявил, что относится с презрением к певице Алле Пугачевой, которая будоражит общественность своими провокационными выходками.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Недавно советская исполнительница выложила видеоролик, в котором с оскорблениями ответила коллеге Стасу Михайлову и заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".

Сергей Никоненко вспомнил слова русского классика Льва Толстого и напомнил, что когда предают, то ломают руки.

"Простить можно, а обнять уже не получится. Вот и она так делает, сможем простить? Она мне настолько опротивила со своими выходками, я ее презираю, хочу забыть ее", — заключил артист.

Он заявил, что устал от постоянных вопросов о Пугачевой, так как не хочет про нее думать.

Ранее стало известно, что Нина Ургант не сразу приняла молодую возлюбленную Андрея Урганта.