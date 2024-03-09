"Хочу забыть ее": Никоненко рассказал почему народ никогда не простит Пугачеву

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко в беседе с журналом Woman заявил, что относится с презрением к певице Алле Пугачевой, которая будоражит общественность своими провокационными выходками.
Недавно советская исполнительница выложила видеоролик, в котором с оскорблениями ответила коллеге Стасу Михайлову и заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".
Сергей Никоненко вспомнил слова русского классика Льва Толстого и напомнил, что когда предают, то ломают руки.
"Простить можно, а обнять уже не получится. Вот и она так делает, сможем простить? Она мне настолько опротивила со своими выходками, я ее презираю, хочу забыть ее", — заключил артист.
Он заявил, что устал от постоянных вопросов о Пугачевой, так как не хочет про нее думать.
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