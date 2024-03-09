Стало известно, как мать Андрея Урганта относилась к его возлюбленной

Народная артистка РСФСР Нина Ургант не сразу приняла в семью молодую возлюбленную сына Андрея, но впоследствии именно ее ждала в гости. Об этом рассказала сама Елена Романова в интервью "МК".
По словам женщины, которая уже давно разошлась с Андреем Ургантом, она уже даже после ухода от актера приезжала в гости к его звездной матери. Но когда она только появилась в именитой семье, его мать задала ей вопрос: "Зачем тебе это надо?".
Андрей и Елена прожили вместе несколько лет, так и не узаконив отношения — но она наладить контакт и с его сыном Иваном Ургантом. При этом Нина Ургант относилась к ней с душевной теплотой.
"Еще был милый нюанс. Она мне говорила: "Почему ты мне нравишься? Потому что ты так же, как я, моешь посуду. Хорошо моешь, потом все вокруг вытираешь, тряпочку выжимаешь, красиво кладешь", — рассказала Романова.
Нина Ургант ушла из жизни в декабре 2021 года на 93-м году жизни. Ее самыми близкими людьми были сын и внук.
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