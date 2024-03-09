Александр Ревва опубликовал фото с красавицей женой и очаровательными дочерьми в честь 8 марта

Александр Ревва показал жену и дочерей в честь 8 марта

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва поделился семейной фотографией в Международный женский день.

Фото: Инстаграм Реввы

Певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, разместил в своём Инстаграм* фото в обнимку со своими красавицами — женой Анжеликой и дочерьми Алисой и Амели.

"С праздником, дорогие и любимые девочки, девушки, женщины! Будьте счастливы и любимы!" — написал шоумен под снимком.

Фото Александр сопроводил песней Марии Пахоменко "Стоят девчонки".

Подписчики артиста были очарованы семьёй Реввы.

"Александр, вы счасливый мужчина, рядом с вами столько красивых девушек"; "Какие же вы все милые"; "С праздником ваших любимых дочек и супругу", — писали фолловеры под постом шоумена.

Ранее сообщалось, что Александр Ревва устроил фотосессию с женой в День всех влюблённых в стиле фильма о Барби.

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