Александр Ревва опубликовал фото с красавицей женой и очаровательными дочерьми в честь 8 марта

Шоумен Александр Ревва поделился семейной фотографией в Международный женский день.
Певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, разместил в своём Инстаграм* фото в обнимку со своими красавицами — женой Анжеликой и дочерьми Алисой и Амели.
"С праздником, дорогие и любимые девочки, девушки, женщины! Будьте счастливы и любимы!" — написал шоумен под снимком.
Фото Александр сопроводил песней Марии Пахоменко "Стоят девчонки".
Подписчики артиста были очарованы семьёй Реввы.
"Александр, вы счасливый мужчина, рядом с вами столько красивых девушек";
"Какие же вы все милые";
"С праздником ваших любимых дочек и супругу", — писали фолловеры под постом шоумена.
Ранее сообщалось, что Александр Ревва устроил фотосессию с женой в День всех влюблённых в стиле фильма о Барби.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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