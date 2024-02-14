Александр Ревва устроил фотосессию с женой в день святого Валентина

Александр Ревва опубликовал романтические фото с женой в день влюблённых

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, поделился снимками с супругой в стиле Барби.

Фото: Инстаграм Реввы

В день всех влюблённых в Инстаграме* Реввы появились снимки с женой Анжеликой. Артист примерил на себя роль Кена, а его супруга перевоплотилась в Барби. Пара сфотографировалсь в "коробке", имитириующей упаковку из-под игрушек.

"С праздником, влюблённые", — подписал фотографии Ревва.

Ранее артист по очереди показал членов своей семьи — жену Анжелику и дочерей Алису и Амелию.

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