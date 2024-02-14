Александр Ревва устроил фотосессию с женой в день святого Валентина

Шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, поделился снимками с супругой в стиле Барби.
В день всех влюблённых в Инстаграме* Реввы появились снимки с женой Анжеликой. Артист примерил на себя роль Кена, а его супруга перевоплотилась в Барби. Пара сфотографировалсь в "коробке", имитириующей упаковку из-под игрушек.
"С праздником, влюблённые", — подписал фотографии Ревва.
Ранее артист по очереди показал членов своей семьи — жену Анжелику и дочерей Алису и Амелию.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.