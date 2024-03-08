Стало известно, кто может скрываться в костюме Матрешки в шоу "Маска"

Певица Нюша намекнула на свое участие в шоу "Маска"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) в своем блоге поделилась рассуждениями по поводу куклы Матрешки. Поклонники шоу "Маска" нашли в этом намек на участие звезды в популярном проекте.

Фото: youtube.com by канал МАСКА ШОУ is licensed under public domain

Так, исполнительница опубликовала свою фотографию в красном обтягивающем платье, а в подписи написала о том, какой смысл несет в себе Матрешка.

"А что для вас матрешка? Просто кукла из детства или нечто глубже? Сегодня прочитала интересную статью, что матрешка олицетворяет семь тел человека", — сообщила Нюша.

Она также поделилась мыслями и о внутренней наполненности куклы. А зрители программы "Маска" нашли в этом отсылку программе, в которой в новом сезоне как раз есть персонаж Матрешка.

Стоит учитывать, что за предыдущие четыре сезона Нюша не принимала участия в проекте, хотя членам жюри неоднократно слышался ее голос.

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