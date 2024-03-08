Муж блогерши Лерчек заговорил о разводе после скандального дела о неуплате налогов

Муж блогерши Лерчек прокомментировал слухи о разводе

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) Артем в рамках программы "Это нормально?!" на ТНТ высказал свое видение возможного развода.

Фото: youtube.com by канал Инна Тлиашинова is licensed under public domain

Вокруг пары в недавнее время появилось множество слухов об их возможном расставании после того, как им удалось закрыть баснословный долг перед ФНС, а также закрыть уголовное дело.

"Если мы разведемся вдруг, естественно, не будем вместе жить. Кто накосячит и захочет уйти, тот и уйдет", — рассуждает он.

Сама 31-летняя Лерчек признавалась, что из-за свалившихся проблем у них действительно начались разногласия, но поход к психологу помог им уладить недопонимание.

За время отсутствия интернета в их жизни они смогли создать в семье новые традиции — так, суббота всегда посвящена детям, а в воскресенье в их доме собираются многочисленные родственники.

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