Жена Петросяна Татьяна Брухунова показала пикантное фото: из одежды только мимозы

Татьяна Брухунова опубликовала пикантное фото в мимозах

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в мимозах без одежды.

Фото: Инстаграм Брухуновой

Татьяна Брухунова порадовала публику весенней фотосессией. Супруга Петросяна разместила в своём Инстаграм* пикантное фото, на котором одеждой ей служат ветки мимозы.

"С праздником нас, прекрасные!" — написала Татьяна поздравление с Международным женским днём.

Фолловерам понравилось фото Брухуновой. Они осыпали жену юмориста комплиментами.

"Танечка как сама весна!"; "Ну вот как не любить Петросяну такую роскошную женщину! С праздником, Татьяна!" "Чедесная"; "Шикарное фото!" — писали фолловеры под постом Татьяны.

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