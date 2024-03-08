Жена Петросяна Татьяна Брухунова показала пикантное фото: из одежды только мимозы

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в мимозах без одежды.
Татьяна Брухунова порадовала публику весенней фотосессией. Супруга Петросяна разместила в своём Инстаграм* пикантное фото, на котором одеждой ей служат ветки мимозы.
"С праздником нас, прекрасные!" — написала Татьяна поздравление с Международным женским днём.
Фолловерам понравилось фото Брухуновой. Они осыпали жену юмориста комплиментами.
"Танечка как сама весна!";
"Ну вот как не любить Петросяну такую роскошную женщину! С праздником, Татьяна!"
"Чедесная";
"Шикарное фото!" — писали фолловеры под постом Татьяны.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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