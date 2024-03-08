В Сеть попало видео, в котором Бузовой досталось по голове

Подтанцовка Ольги Бузовой случайно ударила артистку о прожектор во время концерта

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подтанцовка певицы Ольги Бузовой случайно ударила ее головой о прожектор во время концерта. Видеоролик с инцидентом появился в Telegram-канале "НеМалахов".

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Двое мужчин подняли артистку за ноги над сценой, и в этот момент она головой задевает софит. При этом она не перестала петь свой хит "Мало половин". Лишь после того, как ее опустили на землю, она подняла глаза наверх, чтобы понять, обо что ударилась. В этот момент мужчины отошли на второй план и стали танцевать фирменный танец.

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