В Сеть попало видео, в котором Бузовой досталось по голове

Подтанцовка певицы Ольги Бузовой случайно ударила ее головой о прожектор во время концерта. Видеоролик с инцидентом появился в Telegram-канале "НеМалахов".
Двое мужчин подняли артистку за ноги над сценой, и в этот момент она головой задевает софит. При этом она не перестала петь свой хит "Мало половин". Лишь после того, как ее опустили на землю, она подняла глаза наверх, чтобы понять, обо что ударилась. В этот момент мужчины отошли на второй план и стали танцевать фирменный танец.
Недавно в рамках шоу "Это нормально?!" экстрасенс Лина Джебисашвили предсказала артистке появление детей через два года.
Ранее Гарик Харламов рассказал, сколько еще раз планирует жениться.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.