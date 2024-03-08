Гарик Харламов поделился своими намерением жениться в третий раз

Дважды разведенный Гарик Харламов заявил, что третья супруга станет последней

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский комик Гарик Харламов в беседе со своим коллегой Азаматом Мусагалиевым в рамках шоу "Кстати" заявил, что третий брак у него будет последним.

Фото: youtube.com by канал ОХ is licensed under public domain

Он отметил, что не знает, сколько жен должно быть у человека.

"Третья последняя уже, думаю, будет, все", — сказал он.

Первой женой шоумена стала Юлия Харламова, бывший менеджер одного из ночных клубов Москвы. Они расстались в 2013 году.

С 2013 по 2020 годы юморист был женат на актрисе Кристине Асмус, которая родила ему дочь Анастасию.

Не так давно стало известно о расставании Харламова с возлюбленной, актриса Екатериной Ковальчук. Предполагается, что 30-летняя кинозвезда хотела выйти замуж.

Ранее стало известно, почему Том Брэди не хотел разводиться с Жизель Бюндхен.