Стала известна причина, из-за которой футболист Том Брэди не хотел разводиться с моделью Жизель Бундхен

Американский футболист Том Брэди не хотел давать развод супермодели 90-х Жизель Бюндхен из-за общих детей. Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что он не хотел разводиться из-за негативного опыта воспитания наследников в предыдущих отношениях.
"Том согласится, что совместное воспитание нелегкое дело. Можно с уверенностью сказать, что Том и Жизель никогда не думали о том, что когда-нибудь расстанутся и будут раздельно воспитывать детей", — начал инсайдер издания.
Также источник заявил, что их брак "потерял много любви".
Бразильянка Житель Бюндхен была замужем за футболистом Томом Брэди с 2009 по 2022 годы. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Бенджамина Рейна и дочь Вивиан Лейк. При этом у спортсмена есть сын Джон Эдвард Томас Мойнахан от актрисы Бриджит Мойнахан.
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