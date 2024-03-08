Стала известна причина, из-за которой футболист Том Брэди не хотел разводиться с моделью Жизель Бундхен

Футболист Том Брэди не хотел разводиться с Жизель Бюндхен из-за детей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский футболист Том Брэди не хотел давать развод супермодели 90-х Жизель Бюндхен из-за общих детей. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Vogue Russia is licensed under public domain

Сообщается, что он не хотел разводиться из-за негативного опыта воспитания наследников в предыдущих отношениях.

"Том согласится, что совместное воспитание нелегкое дело. Можно с уверенностью сказать, что Том и Жизель никогда не думали о том, что когда-нибудь расстанутся и будут раздельно воспитывать детей", — начал инсайдер издания.

Также источник заявил, что их брак "потерял много любви".

Бразильянка Житель Бюндхен была замужем за футболистом Томом Брэди с 2009 по 2022 годы. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Бенджамина Рейна и дочь Вивиан Лейк. При этом у спортсмена есть сын Джон Эдвард Томас Мойнахан от актрисы Бриджит Мойнахан.

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