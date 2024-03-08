"Уродливей человека нет на земле": бывшая жена Федора Бондарчука самокритично высказалась про свою внешность

Журналистка и телеведущая Светлана Бондарчук в беседе с VOICE рассказала, что с нелюбовью относилась к своей внешности — сама себе она казалась высокой и несуразной.
По ее словам, у ее матери — пышной низкорослой брюнетки родилась высокая и худая дочка.
"В каком я была отчаянии в детстве, можете себе представить? Я считала, что уродливей человека нет на земле. Я очень долго не понимала, что я могу быть привлекательной", — поделилась воспоминаниями Бондарчук.
Однако сейчас она относится к себе совершенно иначе и признает, что в свои 55 лет выглядит стройной и красивой.
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