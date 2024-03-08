Как выглядит 22-летняя дочь Екатерины Климовой от бывшего мужа-ювелира

Российская актриса Екатерина Климова в своем блоге показала фотографию с бывшим мужем, ювелиром Ильей Хорошиловым, от которого родила старшую дочь Елизавету.
Бывшие возлюбленные встретились на дне рождении девушки, которой исполнилось 22 года.
"Лизочек, ты моя гордость! Моя опора и мой лучший друг! Люблю тебя, моя самая красивая девочка, и, конечно, хочу, чтобы ты была счастлива!", — написала артистка.
Илья Хорошилов после развода с Екатериной Климовой женился на актрисе Елене Бирюковой — в 2012 году они стали родителями дочери Аглаи. Ради старшей наследницы мужчина сохранил теплые отношения с бывшей женой.
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