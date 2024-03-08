Как выглядит 22-летняя дочь Екатерины Климовой от бывшего мужа-ювелира

Екатерина Климова воссоединилась с бывшим мужем на дне рождении дочери

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Екатерина Климова в своем блоге показала фотографию с бывшим мужем, ювелиром Ильей Хорошиловым, от которого родила старшую дочь Елизавету.

Фото: youtube.com by канал Екатерина Климова is licensed under public domain

Бывшие возлюбленные встретились на дне рождении девушки, которой исполнилось 22 года.

"Лизочек, ты моя гордость! Моя опора и мой лучший друг! Люблю тебя, моя самая красивая девочка, и, конечно, хочу, чтобы ты была счастлива!", — написала артистка.

Илья Хорошилов после развода с Екатериной Климовой женился на актрисе Елене Бирюковой — в 2012 году они стали родителями дочери Аглаи. Ради старшей наследницы мужчина сохранил теплые отношения с бывшей женой.

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