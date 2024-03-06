Певицу Ларису Долину захейтели за наряд в цветах российского флага: на костюм Мадонны нацепили

Певица Лариса Долина высказалась о своём наряде в триколоре и нарвалась на хейтеров.
Лариса Долина приняла участие в модном показе дизайнера Джамала Махмудова в рамках Московской недели моды.
"Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта. Я и Вы рискнули. Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, не смогу ответить", — написала звезда в своём Инстаграм*.
Долина не ошиблась, на неё действительно посыпались нападки со стороны фолловеров.
"У нас в Узбекистане за одежду из флага штрафуют. Считают флаг святым. И это правильно";
"Лариса уже заранее в водолазке: вдруг придётся извиняться";
"Ну дизайнер прям удивил. На костюм Мадонны нацепил флаг РФ";
"К Вам лично нет претензий, но нельзя так с государственным флагом", — писали подписчики под постом певицы.
Ранее Ксения Собчак высказалась о наряде Ларисы Долиной.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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