Певицу Ларису Долину захейтели за наряд в цветах российского флага: на костюм Мадонны нацепили

Певица Лариса Долина высказалась о своём наряде в триколоре и нарвалась на хейтеров.

Лариса Долина приняла участие в модном показе дизайнера Джамала Махмудова в рамках Московской недели моды.

"Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта. Я и Вы рискнули. Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, не смогу ответить", — написала звезда в своём Инстаграм*.

Долина не ошиблась, на неё действительно посыпались нападки со стороны фолловеров.

"У нас в Узбекистане за одежду из флага штрафуют. Считают флаг святым. И это правильно";

"Лариса уже заранее в водолазке: вдруг придётся извиняться";

"Ну дизайнер прям удивил. На костюм Мадонны нацепил флаг РФ";

"К Вам лично нет претензий, но нельзя так с государственным флагом", — писали подписчики под постом певицы.