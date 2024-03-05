Признание Полины Максимовой на красной дорожке: какие отношения с Алексеем Воробьевым?

Полина Максимова и Алексей Воробьев вновь вызывают сплетни после появления на премьере нового фильма

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После премьеры фильма "Адам и Ева" Полина Максимова поделилась своими впечатлениями и откровениями.

Фото: Wikipedia by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

В ходе мероприятия она появилась в красной юбке и топе с украшением в виде роз, сделала высокую прическу и с иронией рассказала о подготовке к премьере.

На красной дорожке она встретилась с Алексеем Воробьевым, который сыграл в фильме роль ее бывшего избранника. Их дружба и сотрудничество вызывают сплетни из-за прошлых слухов о романе, которые оба предпочитают не комментировать.